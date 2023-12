Israelske medier meldte tidlig lørdag morgen om kraftige kamper på bakken i Khan Younis-området sør på Gazastripen, etter etterretningsopplysninger om at personer i Hamas-ledelsen skal oppholde seg der. Kamper pågikk også i Gaza by og nord på Gazastripen, skriver Times of Israel.

Innbyggere på Gazastripen har sagt at IDF slapp flygeblad over Khan Younis. I flygebladene advarer IDF om at Khan Younis-området er farlig, og oppfordrer folk til å flytte seg videre sør til Rafah.

Tidligere på natten publiserte IDF et kart der Gazastripen er delt inn i hundrevis av små soner. IDF kan bruke kartet til å be folk i spesifikke områder om å forflytte seg når IDFs bakkeoffensiv utvider seg sørover, i stedet for å kreve masseevakueringer, slik Israel gjorde nord på Gazastripen, skriver Times of Israel.

– IDFs operasjoner er rettet mot terrororganisasjoner, samtidig som vi gjør alt vi kan for å skille mellom sivile og terrorister, står det i en melding fra IDF til Gazas innbyggere.

– Gazas innbyggere er ikke fiendene våre. Av denne grunn, per lørdag morgen, gjennomfører IDF kontrollerte og spesifikke evakueringer av Gazas innbyggere for å kunne forflytte dem i så stor grad som mulig fra områder der det er kamphandlinger, står det i meldingen til palestinerne.