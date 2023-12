Natt til lørdag satt Malin Olsvik Wollstad på i en bil hjem fra fest, da de så pakkene ligge strødd utafor bensinstasjonen Best Knutepunktet på Vatneeidet.

De stoppa bilen og fant flere pakker som skulle til folk de kjente.

– Derfor la jeg ut et bilde på Facebook for å vise hvordan pakkene lå. Det kom ingen for å plukke opp pakkene på det kvarteret vi sto utafor, sier Wollstad til Sunnmørsposten.

Økende problem

Marius Måseidvåg er daglig leder ved bensinstasjonen. Måseidvåg sier at dette er et problem de har støtt på i økende grad den siste tida: Pakkene blir dumpa utafor butikken.

– Vi har en boks som de skal bruke, spørsmålet er om den er brukt eller har vært full. Uansett har vi bedt om å få en boks til for å hindre at dette skal skje. Disse pakkene er droppa der av vår leverandør, sier den daglige lederen.

Ber folk ta kontakt

Leverandøren det er snakk om er Polaris Distribusjon. Regionleder Geir Follestad bekrefter at han er kjent med hendelsen.

– Det er våre folk som har gjort det, jeg jobber med dette nå, sier Follestad søndag kveld.

– Det kan se ut som at boksen har vært full eller ikke blitt brukt slik den skal.

Han sier at de fleste av deres leveringer foregår innendørs, mens pakker som leveres utendørs skal sikres i låsbare skap så de ikke blir tilgjengelig for uvedkommende.

– Men det har åpenbart ikke skjedd her.

De har ikke fått meldinger fra folk som savner pakkene sine foreløpig, men ber om at folk tar kontakt hvis de ikke fikk pakkene sine lørdag.

– Tjenesten skal være trygg å bruke. Nå skal vi sikre at dette ikke gjentar seg, sier Follestad.