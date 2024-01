USA har gjennomført nye angrep mot Houthi-mål i Jemen

USA har gjennomført en ny runde med angrep mot Houthi-mål i Jemen. Anleggene var rettet mot raketter som skulle brukes til angrep mot skipstrafikken i området, ifølge USA.

Den houthi-kontrollerte TV-stasjonen Al-Masirah melder at også Storbritannia var med på angrepet. Det er den fjerde runden med angrep på en knapp uke etter at houthiene har gjort flere angrep mot skipstrafikken i Rødehavet. De Iran-støttede houthiene sier at angrepene er i solidaritet med palestinerne på Gazastripen, og de har lovet å fortsette med dem.

Pakistan skal ha gjennomført luftangrep i Iran

Pakistan gjennomførte luftangrep i Iran natt til torsdag, opplyser en høytstående etterretningskilde til AFP. Det skjer etter iranske angrep i Pakistan.

– Jeg kan kun bekrefte at vi har gjennomført angrep mot anti-pakistanske militsgrupper inne i Iran, sier kilden til AFP. Samtidig melder det iranske nyhetsbyrået Irna om at det er hørt flere eksplosjoner i Sistan-Balutsjistan-provinsen sørøst i Iran.

Iran gjennomførte et luftangrep i Pakistan tirsdag som de hevder var rettet mot en «iransk terrorgruppe» koblet til Israel, og at alle som ble drept, var iranere. Pakistanske myndigheter har reagert sterkt på angrepet og oppgitt at to barn ble drept.

Sett av ekstra tid om du skal reise kollektivt i Oslo torsdag

Pressevakt Benjamin Øveraas i Ruter sier at de reisende må beregne god tid om de skal benytte seg av kollektivtilbudet i hovedstaden torsdag morgen

– Det kommer til å være kaldt og store snømengder på bakken. Vi forventer at det blir noe etterslep fra i går, sier Øveraas til Avisa Oslo.

Produktivt møte mellom Biden og kongressledere om Ukraina og grensesikkerhet

Speaker Mike Johnson i Representantenes hus sier at et møte mellom president Joe Biden og kongressledere var produktivt. Demokraten Chuck Schumer er enig. På agendaen møtet sto tiltak på grensa mot Mexico og ny støtte til Ukraina og Israel

Republikaneren Johnson sier imidlertid at partiet fortsatt står fast på at hovedprioriteten er nye tiltak for å sikre grensa. Senatets leder, demokraten Chuck Schumer, sier etter det samme møtet at det var enighet om flere ting mellom partene, og at Biden har gått med på å ta grep når det gjelder grensa.

Mann knivstukket i Bjørnafjorden

Ved 22-tiden onsdag kveld ble en mann i 40-årene knivstukket i Bjørnafjorden. Mannen ble fløyet med luftambulanse til Haukeland universitetssjukehus i Bergen etter hendelsen, men er ikke alvorlig skadd.

En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for grov kroppsskade.

Kilde etter skrekkfallet: – Jeg mistet mye blod

Aleksander Aamodt Kilde forteller i et intervju med Viaplay om skrekkfallet i Wengen lørdag.

– Kuttet er dypt, nesten ned i beinet. Da jeg gikk i nettet, kuttet jeg leggen og mistet mye blod. Jeg har mistet noen nerver, men de motoriske nervene er heldigvis intakt. Det er litt nerveskader som man trenger å bruke tid på. Det er det som er alvorlig med det hele, sier Kilde til kanalen.