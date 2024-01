Det er også funnet blod fra den savnede mannen, som er i 30-årene. Ifølge politiet vil det ta en ukes tid å få endelig svar på om levningene som er funnet, tilhører den savnede mannen.

Kvinnen som er siktet, er i 40-årene. Det er en nær relasjon mellom de to, og det å kartlegge denne relasjonen er en sentral del av etterforskningen, opplyser politiinspektør Liv Hilde Nytrøen i Innlandet politidistrikt.

– Det er ingen andre siktede eller mistenkte i saken nå, sa hun på en pressebrifing lørdag.

Meldt savnet 12. januar

Politiet har gjort en rekke beslag og funnet biologiske spor som vil bli analysert, og som politiet vil jobbe videre med.

Funnene er gjort på kvinnens gård. Politiet mener de har spor som knytter henne til handlingen, ifølge Nytrøen.

Mannen ble meldt savnet av pårørende 12. januar. Kvinnen ble pågrepet onsdag denne uka og siktet for medvirkning til frihetsberøvelse.

Nytrøen opplyser at det foreløpig siste sikre livstegnet fra mannen er fra nyttårsaften, men at det også er kommet opplysninger om to mulige andre livstegn fra ham i januar.

I avhør

Politiet etterforsker fortsatt saken for fullt, og det vil bli foretatt nye avhør og innhentet digitale spor.

Den siktede kvinnen satt lørdag i avhør sammen med sin forsvarer, advokat Jens-Henrik Lien, der hun ble presentert for den nye siktelsen. Han opplyste til NTB torsdag at hun nekter straffskyld.

Nytrøen sier politiet fortsatt ikke har full oversikt over hva som skal ha skjedd på gården.

– Det er noe vi jobber med å avklare, sier politiinspektøren.