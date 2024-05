Eirik Kolstad, forskar hjå Norce og Bjerknessenteret i Bergen, har laga eit sommarvarsel for 2024 som mange nordmenn truleg blir svært glade for.

– Sjansen for ein varm juni er ganske høg, seier Kolstad til Aftenbladet.

Forskaren understrekar at slike langtidsvarsel for sommaren kan vera svært usikre. Sjølv om juni ser ut til å bli fin, er det for tidleg å meina noko om juli som enkeltmånad allereie no.

Likevel: – Når vi ser på alle sommarmånadane under eitt, er det sannsynleg at det vert ein varmare sommar enn normalt, seier Kolstad.

Også i Sør- og Aust-Europa ventar truleg ein ny rekordvarm sommar. Hellas, Italia og Tyrkia er spesielt utsett.

– Der har dei ikkje mykje å gå på og er veldig sårbare for blant anna skogbrannar allereie, seier Kolstad.

Difor er forskaren uroa over det større biletet: – Det går i retning av meir tørke, hete og fleire skogbrannar.

Forskaren samanliknar data frå og med 2015 til i dag. Ut ifrå dette spår han at 2024 truleg vert blant dei tre varmaste somrane i denne tiårsperioden.

– Reint statistisk er det ein ganske høg sjanse på 30 prosent over heile landet for at sommaren 2024 vert ein av dei varmare. Saman med vêrdata aukar sannsynet til over 50 prosent, og då særleg på Vestlandet og i Nord-Noreg, seier Kolstad.

(©NPK)