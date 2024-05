– Hvis det å flagge med Pride-flagg i skolegården får ett barn til å føle seg mer velkommen i skolen, og anerkjent for den de er eller deres bakgrunn, så er det viktig at vi gjør nettopp det, sier Remen Midtgarden.

I en sak først omtalt av NRK forteller hun at de opplever stor støtte fra skolene.

Dermed går Oslo andre veien enn Ålesund. Sunnmørskommunen har bestemt at ingen av kommunens skoler skal flagge med regnbueflagget.

– Osloskolen skal være et trygt sted for alle, og vi vet at kunnskap minsker fordommer og bygger toleranse, forteller Oslos skolebyråd.