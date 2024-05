– Dette er en feil som kan oppstå, men det er klart beklagelig for passasjerene som måtte bruke lengre tid, sier kommunikasjonssjef Catharina Solli i Widerøe til Bergensavisen.

Flyet landet trygt på Flesland, og det kunne fløyet videre med hjulene ute. Situasjonen ble løst i Bergen og flyet satte igjen kurs mot Florø.

Det har vært flere episoder med flyselskapet i april måned. Både 5. og 21. april oppsto det røyk i kabinen, mens tirsdag var det bremseproblemer under landing.

– Det skjer hendelser, men passasjerene skal føle seg trygge hos oss. De skal føle seg sikre på at de er godt ivaretatt når de flyr, sier Solli.

Hendelsene den siste måneden blir tema på et kontaktmøte mellom Widerøe og Luftfartstilsynet neste uke. Dette møtet har vært planlagt siden starten av året, opplyser kommunikasjons­direktør Håvard Sverre Vikheim i Luftfartstilsynet til Bergens Tidende.

Vikheim sier de ikke kommenterer enkelthendelser.

– Vi har også taushetsplikt når det gjelder hendelsesrapporter som kommer inn til oss, sier han.

– Generelt er det flyselskapene selv som er ansvarlige for flysikkerheten og må håndtere hendelser etter egne rutiner. Og det har vi tillit til at de gjør. Sikkerheten står høyt hos norske flyselskaper. Det kan være tilfeldig at flere hendelser skjer på kort tid.