Mann pågrepet for trusler med våpen i Stjørdal

En mann i 30-årene er pågrepet etter en trusselsituasjon i Stjørdal natt til torsdag. Mannen skal ha kommet med trusler med våpen.

Ingen ble skadet i hendelsen, opplyser Trøndelag politidistrikt i en pressemelding klokken 3.33.

Politiet fikk melding om hendelsen kort tid etter midnatt og rykket ut med flere patruljer. De ønsker ikke å si hva trusselen gikk ut på ettersom saken fortsatt er under etterforskning. Politiet har heller ikke sagt hva slags våpen det er snakk om.

Israels regjering ber gisselforhandlere fortsette

Etter et fire timer langt møte har Israels krigskabinett bedt forhandlerne fortsette å prøve å få løslatt gisler på Gazastripen, skriver israelske medier.

Mediene viser torsdag morgen til en uttalelse fra statsminister Benjamin Netanyahus kontor. Den kom etter at krigskabinettet var samlet i fire timer.

Egypt, Qatar og USA er meglere i forhandlingene ettersom Israel og Hamas ikke er i direkte dialog. Den seneste forhandlingsrunden endte uten resultat, og samtalene har ikke kommet noen vei siden det.

Kinesisk militærøvelse rundt Taiwan

Kina sier de har startet en militærøvelse rundt Taiwan. Den selvstyrte øya fikk ny president tidligere denne uken.

Det offisielle kinesiske nyhetsbyrået Xinhua sier øvelsene startet klokken 7.45 lokal tid. Den foregår i Taiwanstredet, nord, sør og øst for Taiwan og ved øya Kinmen og flere andre øyer, ifølge nyhetsbyrået.

Kina sier øvelsen står som en «kraftig straff for Taiwans separatistiske handlinger» og «en streng advarsel mot innblanding og provokasjon fra ytre krefter». Kineserne regner Taiwan – som i praksis er helt selvstyrt, men kun anerkjent av noen få land i verden – som en del av Kina.

SpaceX har skutt opp nye spionsatellitter

Romfartsselskapet SpaceX har skutt opp de første satellittene som skal være en del av USAs nye overvåkingsnettverk i verdensrommet

Onsdagens oppskyting skjedde fra en militær romfarts- og flybase nordvest for Los Angeles i California. Det er planlagt flere oppskytinger i løpet av året for å bygge ut nettverket som skal styrke USAs evne til overvåking fra rommet betraktelig, melder Reuters.

– Rundt et halvt dusin utplasseringer er planlagt i løpet av året. Deretter er det ventet flere oppskytinger fram til 2028, sier den amerikanske etterretningsorganisasjonen NRO. De sier ikke hvor mange satellitter det er snakk om totalt.

Ny unntakstilstand i Ecuador

Ecuadors president har igjen erklært unntakstilstand – denne gangen i sju av landets regioner – for å takle økende vold og organisert kriminalitet.

Unntakstilstanden varer i 60 dager og gjelder nesten en tredel av landets 24 provinser. Den åpner blant annet for at militæret kan settes inn i kampen mot det regjeringen beskriver som «systematisk voldshandlinger utført av organiserte voldelige grupper, terrororganisasjoner og ikke-statlige krigerske personer».

I januar erklærte president Daniel Noboa unntakstilstand etter at en farlig leder for et narkotikakartell rømte fra fengsel. Unntakstilstanden gikk ut i forrige måned.