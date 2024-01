Sluttprosedyrene i den sivile saken ble holdt torsdag. Trump ønsket å holde sin sluttprosedyre selv, men fikk ikke anledning til det. Dommeren avviste forespørselen da Trump nektet å godta begrensninger som skulle hindre ham i å bruke rettssalen til å drive valgkamp.

Trump fikk likevel lov til å si noen ord etter at forsvareren hadde sagt sitt.

– Jeg er en uskyldig mann, insisterte eks-presidenten.

– Kan ikke lytte til meg

Deretter kom Trump med ramsalt kritikk av New Yorks justisminister Letitia James, som har saksøkt ham for bedrageri.

– De vil sørge for at jeg aldri vinner igjen, hevdet Trump.

Da han fikk beskjed av dommeren om å avslutte, kom han med følgende salve:

– Du har din egen agenda, du kan ikke lytte til meg i mer enn ett minutt.

Myndighetene i delstaten New York mener Trump har gjort seg skyldig i bedrageri og krever at han betaler flere hundre millioner dollar i bøter.

I tillegg ønsker justisminister Letitia James at Trump ilegges forbud mot å drive næringsvirksomhet i New York.

Bombetrussel

Før det avsluttende rettsmøtet begynte, ble dommer Arthur Engoron utsatt for en bombetrussel. Politiet rykket ut til hans hjem, uten å finne noe mistenkelig.

Trump mener rettssaken er politisk motivert, noe også hans forsvarer Christopher Kise hevdet i retten torsdag.

– Hele denne saken er en fabrikkert påstand for å fremme en politisk agenda, sa Kise.

Myndighetene i New York mener på sin side at både Trump og hans to eldste sønner har blåst opp verdier i selskapet Trump Organization. Motivet skal ha vært å sikre seg bedre betingelser hos banker og forsikringsselskaper.

Ifølge NBC News regner dommer Engoron med å ha en avgjørelse i saken klar i løpet av de kommende ukene.