Rakettene ble avfyrt fra et område i Jemen under houthi-bevegelsens kontroll, ifølge en amerikansk embetsmann. Et amerikansk marinefartøy skal også ha skutt ned det som antas å ha vært en houthi-drone på vei mot fartøyet.

Mandag kveld ble det norske tankskipet Strinda, som er eid av J. Ludwig Mowinckels Rederi, truffet av en krysserrakett i Rødehavet. Houthiene tok på seg ansvaret for angrepet og hevdet at skipet ikke hadde rettet seg etter deres advarsler.

Også onsdagens angrep var rettet mot et tankskip, Ardmore Encounter. Det er registrert på Marshalløyene. Satellittdata som nyhetsbyrået AP har analysert, viser at skipet var på vei nordover mot Suezkanalen. Skipet kom fra India og har væpnede vakter om bord.

Åpnet ild

Skipet var ved sundet Bab al-Mandeb da det ble angrepet. De væpnede vaktene skal ha åpnet ild mot angripere i en båt som forsøkte å borde skipet.

– Ingen bordet fartøyet, og alle i mannskapet er i trygghet. Fartøyet er i full drift, uten tap av last eller skader på skipet, sier rederiet.

Tidligere onsdag meldte det britiske militæret om en annen hendelse. En liten båt med menn i grå uniformer mer automatgevær fulgte etter et skip utenfor Oman, men seilte bort uten at noe mer skjedde.

En rekke angrep

Houthiene har de siste månedene gjennomført en rekke angrep mot fartøyer i Rødehavet og også skutt raketter og droner mot Israel. De siste dagene har de truet med å angripe ethvert skip de mener er på vei til eller fra Israel.

Det foreligger ingen opplysninger om at Ardmore Encounter skulle til Israel, men det norske skipet Strinda hadde planlagt anløp i Israel neste år.

Global skipsfart er i økende grad rammet etter hvert som krigen mellom Israel og Hamas truer med å bli en regional konflikt.

Bab al-Mandeb-stredet ved innløpet til Rødehavet er også kjent som Tåreporten siden det historisk sett har vært et farlig havområde. Stredet mellom Djibouti og Jemen er bare 29 kilometer bredt på det smaleste, og det er bare én skipslei hver vei gjennom sundet.

Viktig for verdenshandelen

Denne sjøveien regnes som svært viktig for verdenshandelen siden en stor del av trafikken mellom Europa og Asia passerer her. Nesten 10 prosent av all verdenshandelen til havs går gjennom stredet hvert år, inkludert mye av den globale oljetrafikken.

I november kapret houthiene et lasteskip med tilknytning til Israel i Rødehavet, og skipet ligger fortsatt i havna i Hodeida. Også et konteinerskip eid av en israelsk milliardær var mål for det som mistenkes for å ha vært en iransk drone i Indiahavet.

En våpenhvile som er inngått mellom houthiene og den Saudi-ledede koalisjonen som støtter Jemens regjering mot houthiene, holder fortsatt. Men det er frykt for at en videre krig kan undergrave våpenhvilen.