Alle soldatene utenom en brigade trekkes tilbake fra området, ifølge talspersonen. Det er ikke kjent hvor mange soldater det er snakk om.

De gjenværende soldatene skal ifølge IDF forbli på post og ikke bevege seg rundt, skriver den israelske avisen Haaretz.

Israelsk militærradio melder at tilbaketrekningen skjedde natt til søndag. Det gjelder alle soldater i tre av fire brigader, ifølge The Jerusalem Post.

Den gjenværende brigaden skal være på plass for å hindre at Gazas borgere drar nordover, ifølge militærradioen.

Søndag er det seks måneder siden Hamas-angrepet på Israel, som utløste krigen på Gazastripen. Israel har ikke klart å nå målet som statsminister Benjamin Netanyahu har satt seg om å utslette Hamas og frigjøre alle gisler.

For å nå dette målet mener Netanyahu at en bakkeinvasjon av Rafah sør på Gazastripen er nødvendig. Her er svært mange av Gazas innbyggere stimlet sammen, og planen har ikke fått støtte av USA.