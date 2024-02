– Den prorussiske hackergruppen NoName057 angriper Danmarks kritiske infrastruktur med DDoS-angrep. Hensikten er å skape usikkerhet, sier Peter Kruse, IT-sikkerhetsekspert i sikkerhetsselskapet CSIS, til nyhetsbyrået Ritzau.

DDoS kalles også et tjenestenektangrep og innebærer at man hindrer at noen eller noe får tilgang til informasjon eller ressurser de vil ha tilgang til.

Københavns lufthavn, Trafikstyrelsen og Movia er blant dem som har blitt rammet av dataangrep søndag.

Hackergruppen NoName057 skriver på Telegram at den for andre dag på rad gir Danmark en «uforglemmelig helg», skriver dansk TV 2.

Dataangrepet mot Københavns Lufthavns hjemmeside gjør at den er nede, opplyser flyplassen på sin Facebook-side søndag ettermiddag.

– Vi opplever for øyeblikket et massivt hackerangrep på vår nettside, og vi jobber med å avverge det, skriver de.

Angrepet rammer ikke flytrafikken, men gjør at reisende ikke kan booke eller registrere parkering ved flyplassen. Nettsiden ventes ikke å komme opp igjen før mandag formiddag.

– Angrepet er så ekstremt at det tar tid å få nettsiden til å fungere igjen. Normalt ville vi fått fikset det i løpet av noen timer, sier pressesjef Lise Agerley Kürstein ved København lufthavn til dansk TV 2.