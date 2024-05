– Vi er ikke nede, men vi opplever ustabilitet i mobilnettet. Det gjør at noen anrop feiler og at mobildata er nede for noen. De som opplever dette, vil jeg oppfordre til å prøve flere ganger og smøre seg med litt tålmodighet, sier pressesjef Anders Krokan i Telenor til VG.

Bergens Tidende omtalte saken først.

Krokan sier at problemene gjelder noe sporadisk og i ulike deler av landet. Han sier også at det ikke er noen indikasjoner på at Telenor er utsatt for hacking.

Ifølge Telenors egne dekningskart , ser det ut til at det stort sett gjelder Vestlandet og Østlandet, samt en liten del av Nord-Norge.

– Vi er i full gang med å jobbe med å få mobilnettet stabilt igjen.

Problemene dukket først opp like etter klokken 20, opplyser Krokan.