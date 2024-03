– Oslo politidistrikt har mottatt flere anmeldelser etter Per Willy Amundsens innlegg i sosiale medier 7. og 8. mars. Det er opprettet straffesak og politiet vil etterforske saken for å se om ytringene er straffbare etter straffeloven § 185, skriver politiinspektør Renate Myhre Medby i en pressemelding.

Amundsen har nå status som mistenkt og vil bli kalt inn til avhør, opplyser hun videre.

Han trakk seg søndag som leder av Stortingets justiskomité etter at han publiserte flere nedsettende uttalelser om arabere, islam og kvinner på Facebook.

– Jeg har skrevet ting på Facebook i beruset tilstand, med en språkbruk som stortingsrepresentanter bør avstå fra. Det gjenspeiler ikke meg som person, skrev Amundsen i en melding til NTB søndag.

Han la til at han ikke mente han hadde gjort noe ulovlig.

Frp-leder Sylvi Listhaug uttalte at Amundsens innlegg var uakseptabelt og opplyste at det skapte reaksjoner internt i partiet. De er i gang med å vurdere hvorvidt de skal ilegge eventuelle sanksjoner mot Amundsen. De har varslet at vurderingene vil ta noe tid.