Etter dialog mellom Skyss, operatørselskaper og videregående skoler er det nå inngått en avtale som skal gi gratis sjåførutdanning, skriver Skyss i en pressemelding. Utdanningen dekker både teori og praktisk undervisning.

Mangel på bussjåfører har lenge vært en utfordring og har også fått konsekvenser for kollektivtrafikken, heter det videre i pressemeldingen. Tiltaket skal gjøre det enklere for at flere kan bli bussjåfører.

– Det er svært gledelig at vi nå får dette på plass. Det er bred politisk enighet om å legge til rette for at flere skal reise kollektivt. Da trenger vi også flere bussjåfører, sier fylkesordfører Jon Askeland.