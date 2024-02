AaFK bekrefter Solskjær-overgangen mandag.

Ole Gunnar Solskjærs sønn spilte 3. divisjonsfotball for Spjelkavik forrige sesong, men har den siste tiden vist seg fram i Aalesund.

– Det er veldig artig og kjekt å signere for Aalesund nå. Jeg begynte i Clausenengen, og var innom KBK og Sogndal, men så skadet jeg ankelen min i starten av oppkjøringen i 2022. Da var jeg ute en god stund og valgte å dra til Spjelkavik, sier han.

– Der ble jeg tatt veldig bra i mot og de tok godt vare på meg der. Jeg føler at jeg fikk bygd meg godt opp igjen, og det har vært en veldig fin tid, legger han til.

23-åringen scoret fire mål på to treningskamper for Aalesund i forrige uke. Det ga kontrakt med klubben.

– Noah har presentert seg på en fin måte den uken han har vært med oss. Han er en «late bloomer» og har sterke egenskaper innenfor motstanderens 16-meter. I tillegg er han en sterk relasjonsspiller og evner å gjøre de rundt seg god, sier sportssjef Bjørn Erik Melland.

Noah Solskjær har tidligere spilt for Sogndal og Kristiansund.

– Noah har fått bygd seg opp i fred og ro i Spjelkavik nå etter skaden sin, og vi er veldig glade for å få jobbe sammen her fremover. Han har en stor motor, er klok i spillet sitt og bevegelsene sine, samtidig som han har en god teft for mål. I tillegg tror vi dettte er en gutt som vil skli veldig godt inn i AaFK-miljøet, sier trener Christian Johnsen.

Ole Gunnar Solskjær fyller 51 år mandag.

Noah Solskjær ble observert i Ålesund sentrum mandag, iført AaFK-utstyr. Mandag kveld ble overgangen et faktum. Foto: AAFK