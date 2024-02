Stortinget har enstemmig bestemt at Norge skal gi 75 milliarder kroner i militær, sivil og humanitær støtte til Ukraina i en periode på fem år, med oppstart i 2023. Støttepakken har fått navnet Nansen-programmet.

* Planen er å gi rundt 15 milliarder kroner i året. Forsvarsdepartementet forvalter den militære støtten, mens Norad har ansvar for den humanitære og sivile støtten.

* I 2023 ble det gitt om lag 19,9 milliarder kroner i støtte til Ukraina og til enkelte andre nærliggende land som rammes av krigen.

* Pengene i 2023 er fordelt på 8,9 milliarder kroner i sivil og humanitær støtte og 11 milliarder kroner i militær støtte.

* Et viktig prinsipp for Nansen-programmet er at støtten skal være fleksibel, og at man raskt kan tilpasse den endringer i situasjonen i Ukraina.

* Det ble også gitt betydelige summer i støtte før Nansen-programmet ble iverksatt i 2023. Siden krigsutbruddet 24. februar 2022 er det gitt totalt 15,2 milliarder kroner i sivil og humanitær støtte.

* Den sivile støtten går til alt fra gjenoppbygging av skoler og hjem til minerydding, psykisk helsehjelp, tilgang på strøm og rent vann, samt humanitær hjelp.

* Mer detaljert oversikt over Norges Ukraina-støtte finnes her.