Det opplyser Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) til The Independent Barents Observer. Den radioaktive joden ble oppdaget da filteret ved DSAs nordområdelaboratorium i Tromsø for uken før påske ble analysert.

DSA sier til The Independent Barents Observer at opprinnelsen til isotopen som er målt i luften i Tromsø, foreløpig er ukjent. Ingen av de andre strålefilterstasjonene i Norge eller i andre nordiske land har rapportert om funn av jod-131 de siste ukene.

Jod-131 er en radioaktiv isotop med halveringstid på åtte dager, noe som betyr at utslippet har skjedd nylig og vil være helt borte i løpet av noen måneder. Isotopen kommer fra en atomreaktor og brukes i medisinsk diagnostikk.

Når jod-131 er den eneste isotopen som er målt, er det mest sannsynlig at utslippene ikke stammer fra en atomreaktorhendelse, da slike hendelser vil føre til utslipp av flere andre isotoper, som strontium-90 og cesium-137.