Herrene går femmila i Holmenkollen

Langrennsherrene skal gjennom femmila i Holmenkollen, og startskuddet går klokken 10.30. Raw Air fortsetter med renn for begge kjønn. Eirin Maria Kvandal og Silje Opseth ligger som nummer én og to i sammendraget etter to konkurranser.

Norsk medaljekamp i skøyte-VM

Allround-VM på skøyter avsluttes i dag i tyske Inzell. Der er både Sander Eitrem, Hallgeir Engebråten og Sverre Lunde Pedersen med i medaljekampen før de siste distansene.

Haalands City mot Liverpool

Det er duket for toppoppgjør i Premier League når Erling Braut Haaland og Manchester City drar til Anfield for å møte Liverpool. Vinneren av oppgjøret inntar tabelltopp, mens uavgjort fører til at Arsenal – som lørdag vant mot Brentford – forblir serieledere. Kampen starter klokken 16.45. I tillegg tar Aston Villa imot Tottenham klokken 14, mens kampene Brighton – Nottingham, og West Ham – Burnley starter en time senere.

Ramadan starter

Klokken 17.45 starter nedtellingen til solnedgang, som i Oslo er klokken 18.08 i kveld. Da tennes lysene på byens rådhus for å markere at den islamske fastemåneden er i gang.

Valg i Portugal – igjen

Portugal holder sitt andre nyvalg på drøyt to år. Det skjer etter at statsminister Antonio Costa i november gikk av som følge av en korrupsjonssak.

Hollywood-stjernene samles til Oscar-utdeling

Årets Oscar-utdeling går av stabelen i Los Angeles sent i kveld og varer gjennom natten. Den stjernespekkede prisutdelingen arrangeres for 96. gang, og blant favorittene i år er «Oppenheimer» og «Barbie».