– Jeg har konkludert med at det vil være svært vanskelig å fortsette den krevende jobben som helse- og omsorgsminister, sier Støre på pressekonferansen.

Statsministeren la til at helse- og omsorgsministeren har ansvar for mye forskningspolitikk. I tillegg sa Støre at han var lei seg, og at Kjerkol er en av de beste politikerne Arbeiderpartiet har i hans øyne.

– Vi har satt stor pris på Ingvild i regjering, både som minister og fordi hun er en sterk politiker, sa Støre.

Kjerkol bekreftet samtidig konklusjonen som har kommet fram i mediene.

– Nemnda har besluttet å annullere masteroppgaven, sier hun.