Både Fellesforbundet og Parat krevde reallønnsvekst ved forhandlingsstart.

Nå melder Fellesforbundet om en enighet med NHO Reiseliv elleve timer på overtid av forhandlingsfristen. Dermed unngår man at 1549 av Fellesforbundets medlemmer går ut i streik.

– Dette resultatet sørger for et lønnsløft som vil merkes av alle i bransjen og vil bidra til at vi både kan beholde kompetansen vi allerede har og styrke rekrutteringen. Nå løfter vi gulvet, samtidig som vi sikrer tillegg som belønner ansatte for å stå lenge i jobben. Dette er en god dag for alle våre medlemmer, sier Fellesforbundets forhandlingsleder Clas Delp.

Avtalen gir et generelt tillegg på sju kroner for alle sammen. Minstelønnssatsen for ansatte med to års praksis heves med åtte kroner. For de med mer enn fire års praksis økes satsen med 10,5 kroner.

Parat og NHO Reiseliv sitter fortsatt ved forhandlingsbordet. Det kan bety streik for 262 ansatte dersom de ikke kommer til en enighet.

NHO Reiseliv har advart mot at en lønnsøkning på toppen av allerede høye utgifter kan være krevende.