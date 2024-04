– Jeg er selvsagt skuffet og overrasket over dommen. Jeg anker den på stedet, sa Besseberg etter at han hadde svart «ja» på spørsmålet om han hadde forstått dommen.

Den tidligere skiskyttertoppen ble fredag dømt til tre år og en måneds fengsel. Utfallet ble kjent i Buskerud tingrett i Hokksund.

– Jeg er overrasket over dommen, og vi må lese den, men vi er sterkt uenig i resultat og begrunnelse, sa forsvareren Mikkel Toft Gimse til mediene.

Han stusset over at retten utelukkende valgte å tro på det som taler imot Besseberg.

– Slik som retten beskriver det, virker det som om Besseberg har stått alene om disse avgjørelsene, sa Gimse.

Økokrim vant fram på ni av ti punkter i tiltalen. Besseberg ble kun frikjent for et klokkebytte og et enkelttilbud om prostituerte.

I dommen ble det gjennomgående slått fast at Besseberg mottok fordeler som var utilbørlige (klanderverdige) da han var president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). Tiltalen tok for seg forhold i årene 2009 til 2018.

Aktoratets straffepåstand var på tre år og sju måneders ubetinget fengsel og en bot på én million kroner.