Litt før klokka 23 første pinsedag melder Politiet i Møre og Romsdal at de har stanset en bil, hvor fører mistenkes for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand.

– Politiet har stanset en bil hvor fører fremstår som (be)ruset. Kjøres lege for blodprøve, skriver de.

ÅA får tak i operasjonsleder Sindre Molnes på morgenkvisten, som bekrefter at hendelsen fant sted på Øran.

– Dette var på Circle K Åndalsnes, sier Molnes og tilføyer:

Circle K-stasjonen. Foto: Trond A. Alund

– Vi fikk inn meldingen like før klokka 22, som et tips fra andre i området, som mente og det gjorde at vi tok hånd om situasjonen og fikk stanset bilen. Vi gjennomførte en blåseprøve på stedet, før vi kjørte personer til lege for blodprøve.

Ifølge Molnes var det ikke alkohol som slo ut på prøvene, men andre rusmidler. Uten at han vil gå noe mer i dybden på det.