– Det er vist fram et skytevåpen, og når man har fått med seg utbytte så er det et grovt ran, sier politiets innsatsleder Arve Røtterud til NTB på stedet i 15.15-tiden.

Det var i 14.30-tiden at politiet fikk melding om at gullsmeden David-Andersen på Karl Johans gate i Oslo sentrum var ranet.

Politiet leter lørdag ettermiddag med store ressurser etter det de antar er én gjerningsperson.

Har gode videobilder

– Vi har ikke pågrepet noen, men har veldig gode videobilder av vedkommende som løper ut, sier Røtterud.

Operasjonsleder Eirik Sannes sier til NTB at de tar høyde for at flere personer kan ha vært involvert.

Ingen personer ble fysisk skadd i ranet.

Lørdag ettermiddag er det mye folk på Karl Johans gate og i Oslo sentrum.

Skal avhøre de ansatte

Krimvakta i Oslo politidistrikt skal nå jobbe på stedet med å søke etter fingeravtrykk og gjennomføre øvrig etterforskning.

– Vi kommer til å avhøre de ansatte som har opplevd ranet, også blir det å søke etter videokameraer som kan ha fanget opp gjerningspersonen. Det er også mange i politiet som kjenner det kriminelle miljøet, så kanskje vi kan få en pågripelse i løpet av kvelden. Vi får håpe på det, sier Røtterud.