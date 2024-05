Premier League-vinneren skal kåres

Etter 38 runder skal det endelig kåres en vinner i Premier League når siste serierunde går av stabelen i dag. Det står mellom Martin Ødegaards Arsenal og Erling Braut Haalands Manchester City. Sistnevnte går inn i siste serierunde med et forsprang på to poeng. Dermed vil en seier hjemme mot West Ham være nok til å sikre Citys fjerde ligatittel på rad. For Arsenals del så må de slå Everton hjemme, samtidig som City må avgi poeng.

Biden taler i Atlanta

USAs president Joe Biden holder en tale på avslutningsfesten på Morehouse College i Atlanta. Noen studenter har protestert mot at Biden skal tale her og viser til hans håndtering av krigen i Gaza. De har krevd at Bidens invitasjon må trekkes tilbake. Men Det hvite hus har sagt at presidenten skal holde talen som planlagt. Ledelsen ved utdanningsinstitusjonen har på sin side advart om at seremonien blir avblåst hvis det blir holdt demonstrasjoner underveis.

Presidentvalg i Den dominikanske republikk

Det avholdes presidentvalg i Den dominikanske republikk. Landets sittende president, Luis Abinader, er blant dem som stiller til valg. Leonel Fernández, som har vært president tre ganger tidligere, og Abel Martínez, tidligere borgermester i byen Santiago, er ventet å være blant de største utfordrerne. Om ingen av kandidatene får over 50 prosent av stemmene i den første runden, skal det avholdes en ny valgrunde 30. juni.

Taylor Swift avslutter Norden-del av europaturné

Søndag holder Taylor Swift sin siste av tre konserter i Stockholm i Sverige. Konsertene på Friends Arena markerer starten på «The Eras Tour» i Europa, og er de eneste konsertene i Norden. Tidligere har turneen vært i Swifts hjemland USA, Mexico, Brasil, Japan, Australia og Singapore. Etter søndagens konsert, går turen videre til Lisboa i Portugal, der hun holder to konserter på fotballarenaen Estádio da Luz. Senere skal hun også opptre i Madrid, London, Milano og Wien.