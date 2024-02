Opplysningene gjengis fredag av nyhetsbyrået Reuters samt russiske medier. Det er fengselsmyndighetene i regionen Jamal-Nenets, hvor Navalnyj har sittet fengslet, som kunngjør at han er død.

Navalnyj var den mest profilerte kritikeren av Vladimir Putin da han i august 2020 ble forgiftet. Han returnerte til Russland etter behandling i Tyskland og ble da pågrepet.

Han har inntil nå sittet fengslet i en straffekoloni i Jamal-Nenets, som ligger nord i det sentrale Russland. Han har sonet flere ulike straffer på til sammen over 30 år.

I forrige måned deltok Navalnyj i et rettsmøte via videolink etter å ha blitt flyttet til straffekolonien fra et annet fengsel.