Naudetatar rykker ut etter melding om brann i ein bustad på Sandsøya i Sande kommune.

Det opplyser operasjonsleiar i Møre og Romsdal politidistrikt, Roar Fylling, til Sunnmørsposten.

Brannvesenet er på staden.

– Vi har starta kjøling av nærliggande løe, seier Kenneth Solvang-Søvik ved 110-sentralen.

Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøya blei innstilt for å frakte personell over til øya, og ein ambulansebåt er i bruk frå Larsnes for å få politi og brannpersonell over.

Sunnmørsposten har snakka med nabo Sondre Bringsvor. Han seier at det tok til å brenne i 13-tida. Lokalt brannvern har vore på staden og forsøkt å sløkke, men huset verker å vere umuleg å berge, seier han til Sunnmørsposten i 14-tida.

Han anslår at næraste bustadhus er om lag 100-200 meter unna, det er ei løe like ved huset

Sande brannvesen kom til staden i 14-tida, ifølgje Bringsvor.