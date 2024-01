– Frukta ser ut til å vera «friskmeld», det var på høg tid. Tendensen starta rundt lågkarbotider, men no ser det altså ut til at fleire vil eta frukt, seier ernæringsrådgjevar Iselin Sagen hjå Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) i ei pressemelding.

Ei undersøking gjennomført av Norstat viser at 79 prosent av deltakarane ønskjer å eta meir av grønsaker, følgt av frukt på andreplass. Frå 2017 til 2023 har lysta til å eta meir frukt og grønt generelt auka frå 50 til 70 prosent. Undersøkinga tok føre seg norske matvanar- og forbruk.

– Eit høgt inntak av fiberrike matvarer som frukt, grønsaker, bær og fullkorn er assosiert med lågare risiko for tjukktarmskreft. Frukt gjev også karbohydrat, og er ei ypparleg energikjelde. Kroppen treng karbohydrat, og frukt passar perfekt som eit lite energipåfyll, seier Sagen.

(©NPK)