Norges fiskarlag fekk tidlegare denne veka beskjed om at sertifiseringsprosessen er fullført, og at dei norske eksportørane kan ta i bruk MSC-sertifikatet.

Merket til Marine Stewardship Council (MSC) er eit miljømerke for fisk og sjømatprodukt. Merket garanterer at produktet kjem frå berekraftig fiske.

– Sjølv om fjoråret vart eit rekordår for både torsk og hyse vil resertifiseringen av MSC vere positivt for ytterlegare å styrkje posisjonen til norsk torsk og hyse i tida framover, seier administrerande direktør Christian Chramer i Noregs sjømatråd i ei pressemelding.

Torskefiskeriet i nord består av den stadsbundne kysttorsken og skrei som har vandra frå Barentshavet til norskekysten.

Medan barentshavtorsken vart MSC-sertifisert i 2010, fekk kysttorsken sertifisering i 2011, under vilkår av at det kom på plass ein godkjend oppbyggingsplan for kysttorsken. Og fordi kysttorsken blandar seg med skreien i vintersesongen, mista all torsk fanga innanfor 12 nautiske mil (nord for 62. breiddegrad) MSC-sertifiseringa si 15. august i 2021.

