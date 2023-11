15 avdelingar over heile landet blir påverka av permitteringane i Felleskjøpet.

– Vi er inne i tøffare tider, og vi fryktar det vil vare lenge. Vi har over ein periode teke ned investeringane og lagernivåa. No justerer vi på bemanninga for å betre lønnsemda, seier konsernsjef Svenn Ivar Fure i ei pressemelding.

Måndag fekk 18 tilsette i detaljhandelsdivisjonen i Felleskjøpet permisjonsvarsel. Frå før av er 20 ledige stillingar ikkje erstatta som følgje av tilsetjingsstopp i divisjonen sidan i sommar.

No blir det tilsetjingsstopp i resten av selskapet òg.

Felleskjøpet opplever svekking av lønnsemda på grunn av generelt stor kostnadsauke, høgare rente og svak kronekurs. I tillegg førte ekstremvêret i år med tørke og flaum til ein dårleg kornhaust.

– Likviditeten til bonden er pressa etter ein svært krevjande sesong. Det merkar vi òg, seier Fure.

