Dei nye aksjereglane tredde i kraft for rikspolitikarane frå 1. mars. No er stortingsrepresentantar, statsrådar, statssekretærar og politiske rådgivarar forplikta til å oppgi verv, økonomiske interesser, gåver, og mykje anna løpande. Før var ordninga frivillig, og det var berre nødvendig å rapportere inn éin gong i halvåret. Den nye lista er oppdatert til 8. mars, og skal oppdaterast jamleg.

Registeret viser stor variasjon blant stortingsrepresentantane.

Høgres Nikolai Astrup oppgir fire styreverv og dessutan økonomiske interesser i selskap knytt til familiekonsernet Pactum AS, og dessutan godt over 50 postar for aksjar, obligasjonar og eigedom. KrF-leiar Olaug Bollestad oppgir mellom anna deltaking i to realityprogram, og dessutan inntekter frå ei bokutgiving – og at ho er i ulønt permisjon frå Stavanger universitetssjukehus.

Pinssamling

Ei rekke politikarar er framleis folkevalde lokalt, har diverse foredragsoppdrag og liknande, er styremedlemmer lokalt og internasjonalt og mykje anna.

Framstegspartiets Bård Hoksrud oppgir at han har fått delar av sin berømte pinssamling i gåve, og dessutan at han fekk eit dusin flasker Nøgne Ø-øl frå Kagge forlag. Raudt-leiar Marie Sneve Martinussen får med ujamne mellomrom mindre beløp som vederlag for avspeling av musikk ho har vore med på å lage.

Hoksruds partikollega Dagfinn Henrik Olsen jobbar som statslos nokre dagar kvar sommar for å halde oppe yrkessertifikata sine.

Stortingspresident Masud Gharahkhani oppgir at han har inntekter frå boka «Norge i mitt hjerte», og dessutan 100 aksjar i Orkla ASA og har fått ein bunadskniv og ein vin i gåve.

Raja fyller fleire sider

Den klart lengste oversikta tilhøyrer Venstres Abid Raja. Lista hans over registreringspliktige interesser rommar nærare 2,5 av dei 81 sidene i dokumentet, og inkluderer mellom anna ei lang rekke honorerte foredrag og andre oppdrag knytt til dei tre bøkene hans. Raja har også vore på ei rekke betalte reiser og har vorte foræra tallause billettar til kulturarrangement.

Blant statsrådane finn ein også ei god blanding av registreringspliktige verv og interesser. Mellom anna oppgir justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl at ho har donert honoraret frå realityprogrammet «Kompani Lauritzen» til Kvinnherad Sogelag, Kvinnherad Mållag og Åsnes Finnskog Idrettslag.

«Ingen registreringspliktige interesser»

Heile 22 av dei 169 stortingsrepresentantane, og dessutan sju av statsrådane, oppgir at dei «har ingen registreringspliktige interesser». Dette gjeld mellom anna SV-leiar Kirsti Bergstø, Frps Per-Willy Amundsen, tidlegare statsråd Sandra Borch (Sp) og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

Også vararepresentantar til Stortinget står i dette registeret. Statssekretærar og politiske rådgivarar står i eit eige register.

(©NPK)