– Trondheim kommune kartlegg no omfang og eventuelle konsekvensar for pasientar, men så langt ser det ut til at tilvisingane har vorte fanga opp på andre måtar, seier Line Kristoffersen, fagleg leiar for Helseplattformen i Trondheim kommune, i ei pressemelding, ifølgje NRK.

Kristoffersen seier det er for tidleg å konkludere om hendinga har fått konsekvensar for pasientbehandlinga.

Ho fortel til Adresseavisen at feilen vart avdekt då kommunen byrja å etterlyse tilvisingar.

– Dei eldste tilvisingane er frå då systemet vart teke i bruk i 2022.

Siri Berg, konstituert administrerande direktør i Helseplattformen, seier det ikkje er akseptabelt at denne typen hendingar ikkje blir fanga opp.

Statsforvaltaren i Trøndelag er varsla om saka.