Det er gjerne slik at dei færraste av oss har fått oppleve korleis fyr ser ut på innsida. På nettsida si har Kystverkmusea og Kystverket no gjort slik at vi alle kan få ei digital oppleving av korleis det er å gå rundt i nokre av fyrtårna vi har langs kysten. Anten du sit heime i di eiga stove, på bussen eller på venterommet hos tannlegen har du no ei fyroppleving tilgjengeleg på mobil, nettbrett eller PC.

Alnes, Åsvær, Feistein, Fugløykalven, Halten, Hekkingen, Jomfruland, Nordøyan, Oksøy, Skalmen, Stabben og Svinøy er fyrstasjonane som førebels er tilgjengeleg for digitale besøk.

Fyrstasjonar ligg som oftast vêrutsett og krev vedlikehald. Nokre av dei digitaliserte fyrstasjonane er tydeleg prega av alder.

(©NPK)