Bil har køyrt inn i skilt

Direktoratet seier i sitt avslag at dei er klar over at det er årvisse store tap til jerv, at skadepotensialet er stort - og forstår at bøndene er uroa for nye tap. Men dei seier likevel at måler ein skadepotensial opp mot bestandssituasjonen i regionen, så er det viktigast å sørge for at bestanden er så stor som Stortinget har vedteke.