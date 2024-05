– Jeg håper folk kjenner sin besøkelsestid. Vi trenger at flere stiller opp i årets 17. mai-tog.

Det sier Cathrine Drevik Ekrem som er leder av 17. mai-komiteen for ellevte år på rad.

– I år har det vært vanskelig å få folk til noe som helst. Dugnadsånden har vært fraværende, sier Ekrem.

Derfor håper hun at flest mulig bidrar med å fylle årets tog med sang og flagg.

– Det samme gjelder mine kollegaer i Ålesund bystyre. Håper dere stiller opp i årets tog. Jeg skal hvert fall kle på meg kjedet, vifte med flagget og smile til folket, lover ordfører Håkon Lykkebø Strand.

Gir seg

Cathrine Drevik Ekrem er leder for 17. mai-komiteen for ellevte gang, men dette blir hennes siste. Hun tar et oppgjør med frivillighetsånden og tradisjonene som er i endring.

– Vi er blitt mer opptatt av champagne-frokost og uteservering enn 17. mai-tog og årelange tradisjoner. Engasjementet er dødt, hevder Drevik Ekrem.

Hun peker på at toget reduseres for hvert år og at dugnadsånden forfaller.

– Det har vært vanskelig å skaffe flaggborg, og elevgruppene ved de forskjellige skolene viser lite interesse. Det blir et jag hvert år, forteller hun.

I fjor oppsto en hendelse som fikk begeret til å renne over for lederen.

– Jeg sto kvelden før nasjonaldagen og kostet klar Utstillingsplassen. Da gir Ålesund parkering meg bot. Det var dråpen. Da var jeg lei, forteller hun.

– Vi er blitt mer opptatt av champagne-frokost og uteservering enn 17. mai-tog og årelange tradisjoner, hevder Cathrine Drevik Ekrem. Foto: Staale Wattø

Årets taler

Håkon Lykkebø Strand skal holde sin første 17-mai-tale som ordfører, men akkurat hva han skal si er ennå ikke landet.

– Det blir veldig spennende. Jeg er i gang med skriveprosessen, forteller ordføreren.

Senere samme dag venter ny tale på Ellingsøy. Lykkebø Strand innrømmer at talene blir en smule ulike.

– Jeg må nok gjør den litt mer folkelig når jeg kommer ut på øya, sier han med et glimt i øyet.

Ordføreren minner om at nasjonaldagen er først og fremst barnas dag.

– Jeg håper at de eldre har dette i bakhodet under årets feiring.

17. mai-komiteen ønsker at flest mulig stiller opp i årets tog. Foto: Staale Wattø

Strålende vær!

Drevik Ekrem leder 17. mai-komiteen for ellevte gang i tospann med Marianne Fylling Persson. Komiteen består av folk tilknytta de fem arrangørkorpsa, Hessa og Aspøy skolemusikkorps, Nørvøy ungdomskorps, Larsgården skolekorps, Aalesund ungdomsmusikkorps og Spjelkavik drillklubb.

– Nå er det jo meldt fantastisk vær, og jeg regner derfor med at byen fylles, smiler Drevik Ekrem.

Hellebroa blir stengt mellom klokka 09.00 og 11.00, og trafikken blir dirigert av politiet.

– Med mange mennesker under feiringen, spesielt i Ålesund sentrum anbefaler jeg folk å la bilen stå igjen hjemme og være tidlig ute.

Trafikken mellom øst og vest blir dirigert over hev/senk broa mellom Storneskaia og Prestebrygga.

Her kan du se det offisielle programmet for nasjonaldagen i Ålesund sentrum.