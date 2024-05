Rettssaken mot Jan Helge Andersen

Rettssaken mot Jan Helge Andersen går mot slutten. Saken tas opp til doms når forsvarer Svein Holden er ferdig med sin prosedyre i Sør-Rogaland tingrett torsdag ettermiddag. Onsdag la aktor ned påstand om to års fengsel for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10). Andersen kan maksimalt dømmes til to år i fengsel, ettersom han i 2002 ble dømt til 19 års fengsel for voldtekt og drap på Stine Sofie Sørstrønen (8) og medvirkning til voldtekt av Sløgedal Paulsen.

Meklingsfrist for statsoppgjøret

Ved midnatt går fristen ut i meklingen for statsoppgjøret. Om man ikke blir enige er streiken et faktum allerede fredag morgen. Da vil 2700 ansatte i staten gå ut i streik – noe som rammer eksamener ved universiteter og høyskoler, polititjenester, arbeidet i en rekke departementer, og flere andre tjenester. Både YS, Akademikerne, Unio og LO Stat brøt forhandlingene i hovedtariffoppgjøret i statlig sektor – og oppgjøret gikk dermed til mekling.

Meklingsfrist for kommuneansatte i Oslo

Også i Oslo kommune går fristen ut i meklingen og det er fare for streik. Hovedstaden er et separat tariffområde fra det vanlige kommuneoppgjøret, der man kom i mål 1. mai. LO og Fagforbundet har opplyst at de vil ta ut over 1800 medlemmer i Oslo kommune i første omgang, mens YS og Unio tar ut et mindre antall medlemmer i første omgang. Akademikerne avventer utviklingen før de eventuelt tar ut medlemmer i streik i Oslo.

Begravelse for Raisi

Irans avdøde president Ebrahim Raisi blir begravet i hjembyen Mashhad. Raisi omkom, sammen med sju andre personer, i en helikopterulykke i helgen. Helikopteret styrtet på vei til byen Tabriz nordvest i landet søndag. Raisis kiste er fraktet til hjembyen Mashhad, hvor han i kveld skal gravlegges.

ICJ-avgjørelse etter ambassadestorming

Den internasjonale domstolen (ICJ) skal i dag ta stilling til Mexicos begjæring om hastetiltak mot Ecuador etter at ecuadoriansk politi i april tok seg inn i Mexicos ambassade i Quito og pågrep Ecuadors tidligere visepresident. Mexicos president sier hensikten med søksmålet blant annet er «å sikre at noe tilsvarende ikke skjer i andre land, og at internasjonal lov blir respektert». ICJ er FNs øverste juridiske organ og behandler rettslige tvister mellom stater.

Regjeringen legger fram tilbud i trygdeoppgjøret

Regjeringen legger i dag fram sitt tilbud i årets trygdeoppgjør. Fagorganisasjonene krever blant annet økt kjøpekraft og mener oppgjøret må tette gapet mellom pensjonister og lønnsmottakere. Trygdeoppgjøret skal sluttbehandles av Stortinget før sommeren.

Ruuds første hinder i Roland-Garros trekkes

I dag trekkes hovedturneringen i Roland-Garros -og da blir det kjent hvem Casper Ruuds første hinder blir i Grand Slam-turneringen. På rødgrusen i Paris har nordmannen avansert hele veien til finale de seneste to årene. I 2022 ble Rafael Nadal for sterk i finalen, mens Novak Djokovic gikk seirende ut av duellen om den prestisjetunge tittelen i fjor.