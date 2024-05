Vegdirektoratet har nyleg avslått Kystverkets søknad om å få køyre dumpar på fylkesvegane i nærleiken av skipstunnelen. Kystverket ville køyre overflødige steinmassar rett ut av skipstunnelen til dei planlagde næringsområda på Kjøde og Lesto med dumpar, utan fordyrande omlasting over på lekterar.

– Vi trong ein dispensasjon frå vegstyresmaktene for å få lov til dette. Dessverre fekk vi nei på dispensasjonssøknaden vår, fortel prosjektleiar Terje Skjeppestad til Kyst og Fjord.

Kort fortalt seier Vegdirektoratet nei til at Kystverket kan køyre dumpar på fylkesvegane på begge sider av skipstunnelen (FV. 618 og FV. 620), men seier ja til at Kystverket kan krysse fylkesvegen ved Kjøde (FV. 620) med dumpar, under gitte føresetnader.

– Det er då noko, men det viktigaste for oss var å kunne køyre dumpar på fylkesvegen, seier Skjeppestad som seier det uansett er godt å endeleg få eit svar frå vegstyresmaktene.

Kystverket oppgir at avgjerda vil koste Kystverket mykje tid og pengar.

Saka skal opp på eit meklingsmøte med Statsforvaltaren 23. mai, melder Kystverket.

