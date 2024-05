Dei fire vanlegaste kreftformene prostata-, bryst-, tjukktarms- og lungekreft utgjorde til saman 42 prosent av alle krefttilfelle i Noreg i 2023. Vanlegvis er det venta ein liten, årleg auke i krefttala, fordi det blir stadig fleire her til lands og ein stadig større del av befolkninga er eldre.

– I år peikar fleire piler rett veg, seier direktør Giske Ursin i Kreftregisteret, FHI til NTB.

Årsstatistikken frå Kreftregisteret kom tysdag morgon. Ursin er spesielt fornøgd med 6,2 prosent nedgang i talet på lungekrefttilfelle blant kvinner.

– Dette er etterlengta tal – lungekreft blant kvinner har over lang tid auka urovekkjande mykje, men no ser vi ein stor nedgang, som vi håpar kjem til å halde fram, seier Ursin.

Størst nedgang for lungekreft

Nedgangen for lungekreft var totalt på 6,1 prosent, frå 3534 i 2022 til 3319 tilfelle i fjor. Kreftforma vart dermed forbigått av tjukktarmskreft, som no ligg som nummer tre på lista over dei vanlegaste kreftformene. Talet på tilfelle der gjekk litt opp, til 3388.

Den vanlegaste forma er prostatakreft. Det vart oppdaga 5258 nye tilfelle blant menn i fjor, ein nedgang frå 2022 på 3,9 prosent.

Nest vanlegast er brystkreft, som 4076 kvinner i Noreg fekk påvist i fjor. Det er ein nedgang på 3,5 prosent frå rekordåret 2022, då 4224 fekk diagnosen.

Lengre trendar

Ursin understrekar at ein skal vere varsam med å leggje for mykje i endringar frå eit år til eit anna, men seier at når vi ser over lengre periodar, og vektar tala for befolkningsutvikling, peikar også pilene rett veg:

– Når vi samanliknar femårsperioden frå 2018 til 2023 med førre femårsperiode, då blir vi veldig glade. Når ein ser på krefttal for eitt enkeltår kan slump spele inn, men no går rata for heile femårsperioden for første gong nedover for fleire kreftformer, seier ho.

Utviklinga har for mange kreftformer flata ut eller gått nedover. Rata er lågare den siste femårsperioden samanlikna med den førre også for gynekologisk kreft, testikkelkreft og leukemiar og lymfomer.

Hud- og føflekkreft i særklasse

Samtidig er det nokon kreftformer som peikar seg ut med ein vedhaldande auke.

– Her er hudkreft og melanom i ein særklasse. Dette er kreftformer som har hatt ein enorm auke gjennom mange tiår, og der vi framleis ikkje ser nokre teikn til nedgang, seier Ursin.

Det vart i fjor registrert 3059 tilfelle av hudkreft og 2967 tilfelle av melanom – føflekkreft.

– Dette er kreftformer som har nær samanheng med solingsvanar og solbrentheit, og der mange av tilfella kunne vore førebygde, seier Ursin.

