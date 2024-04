På Vestlandet kan det kan komme temperaturer opp mot 24 grader, ifølge vakthavende meteorolog Charalampos Sarchosidis ved Meteorologisk institutt.

Værmeldingen sier at det blir minst 18 grader og varmere langs kysten i Sør-Norge fram til lørdag. Det er fortsatt usikkert hvordan søndagen blir.

– Varmen som kommer nå, kan vi takke et høytrykk i Irland og et lavtrykk i Finland for. Det gjør at det kommer varmluft fra Hellas nordover, sier Sarchosidis til NTB.

Solfylt i Tromsø

Sørlandet trekker det korteste strået denne gangen og får trolig det dårligste været i Sør-Norge framover. Ellers blir det over 20 grader flere steder.

Skyene avgjør hvor varmt det blir, og mye skyer kan dra temperaturene ned med to grader, sier meteorologen.

Også i nord er dagene solfylte. Tirsdag formiddag ble det satt nye rekord i antall soltimer i april i Tromsø.

Ikke vintervær i sikte

Etter den første maihelgen er det imidlertid meldt litt gråere vær jevnt over. Meteorologen vil ikke erklære vinteren for over helt ennå og minner om at det har snødd i mai tidligere.

– Men jeg kan ikke se noe vintervær i vente i prognosene for været framover nå, ler han.

Mye vann i fjellelvene

Skal du gå i fjellet disse dagene, må du vær obs på at elvene kan være oversvømmet. De stigende temperaturene kan nemlig sette fart på snøsmeltingen i fjelltraktene sør i landet.

Enkelte steder kan elvene nå flomnivå, advarer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Det er viktig å understreke at det fremdeles er svært stor usikkerhet knyttet til utviklingen. Vårt råd er derfor å følge med på flomvarslene fra Varsom.no , sier Seija Stenius, flomvakt i NVE.

Kjøligere temperaturer fra søndag og utover neste uke bremser snøsmeltingen, og vannstanden kommer da til å synke igjen.