– Det har vore ei svært utfordrande mekling, og dette vart eit dyrt oppgjer. Vi er likevel glade for at vi kom i mål til slutt og unngjekk ein streik, seier forhandlingsleiar og direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv, Magne Kristensen, i ei pressemelding.

Partane vart samde om ei innretning som gir erfarne tilsette og dei som har fagbrev, eit ekstra lønnsløft, noko Kristensen meiner er ei rett prioritering.

Oppgjeret omfatta Parats medlemmer i hotell-, restaurant- og flycateringsbransjen. Dersom dei ikkje hadde vorte samde, ville 262 tilsette i første omgang vorte tekne ut i streik ved Plaza Hotel Oslo, Grand Hotel Oslo og Hotel Amerikalinjen.

Fellesforbundet kom på si side til semje med NHO Reiseliv måndag formiddag – elleve timar på overtid.

