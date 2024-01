De to flytypene regnes for å ha svært viktige støttefunksjoner for den russiske krigføringen mot Ukraina.

– Ukrainas luftvåpen ødela et fiendtlig A-50 overvåkingsfly med lang rekkevidde og et fiendtlig Il-22 kommandofly. Jeg er takknemlig overfor luftforsvaret for den perfekt planlagte og utførte operasjonen i Azovhavet, skrev forsvarssjef Valerij Zaluzjnyj på meldingstjenesten Telegram mandag.

Berijev-flyene fyller omtrent samme rolle i de russiske styrkene som Awacs-flyene gjør i Nato.

Delte bilde

Myndighetene i Kyiv har ikke gitt nærmere opplysninger om hvordan angrepene ble utført. Zaluzjnyj la også ut en video med et kart der flyenes bevegelser over Azovhavet ble sporet.

Russland har så langt ikke kommentert påstanden om angrepene, og Reuters har heller ikke fått dem bekreftet fra uavhengig hold. En russisk militærblogg har imidlertid delt et bilde i sosiale medier som viser den gjennomhullede halen på et Il-22 fly på bakken. Mannskapet omtales som «virkelige helter».

Bildet er også delt av det ukrainske luftforsvarets talsperson , som sier at flyet ser ut til å ha klart å lande i Anapa i Russland. Han hevder imidlertid at det ikke vil la seg reparere, ettersom det har vært brann om bord.

Også Kyiv Post skriver at Iljusjin-flyet nødlandet på russisk side av Azovhavet. Ifølge avisen ble Berijev-flyet skutt ned. Det skal ha skjedd like etter avgang søndag kveld.

– Mørk dag

Natalia Humeniuk, talskvinne for den sørlige militærkommandoen i Ukraina, sier i en brifing at Russland har brukt A-50-flyet til å forberede og gjennomføre angrep med langtrekkende raketter.

– Vi regner med at et slikt tap vil være ganske smertefullt, og i det minste vil forsinke kraftige rakettangrep, sier hun.

Enkelte russiske militærbloggere omtalte ødeleggelsen av et A-50 som et stort tap for de russiske flystyrkene, siden det er få av dem i tjeneste.

– Dette blir en ny, mørk dag for de russiske luftstyrkene og luftforsvaret, skriver Rybar, en blogger med rundt 1,2 millioner følgere som støtter og løpende kommenterer Russlands krig i Ukraina.

– Alvorlig tap

De to flyene er blant Russlands mest sjeldne og verdifulle fly, ifølge Forbes.

Lars Peder Haga er førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen og ekspert på russisk luftmakt. Han omtaler det som et alvorlig tap dersom hendelsen stemmer.

– De har kanskje fem-seks hver av disse flyene som er operative til enhver tid. Dette vil være et merkbart tap, sier han til Nettavisen.