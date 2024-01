Det er 641 abonnentar som er straumlause.

Linja melder at det er feil på høgspentnettet i Bondalen. Montørar er på veg for omkopling og feilsøking. Rettetida er førebels ukjent.

* * *

Like før kl. 08.00 melder Linja at straumstansen no handlar om 204 abonnentar i området Lekneset - Øye.