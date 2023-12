– Meteorer ses med det blotte øye, ikke kikkert eller teleskop. Finn deg helst et område med vidt utsyn til himmelen et stykke unna sterke lyskilder, lyder rådet fra Himmelkalenderen.com.

Det er lettere sagt enn gjort når det er meldt overskyet vær i store deler av landet.

Geminidene er ifølge nettstedet en av de flotteste og mest pålitelige av alle årvisse meteorsvermer. Den kan ses fra hele landet hvis altså været spiller på lag.

Basert på data fra International Meteor Organization ventes maksimumsaktiviteten i år å inntreffe i 20-tiden torsdag – men den varer nesten et døgn. Kanskje kan det komme en glipe i skylaget slik at man får et glimt av det som skjer på himmelen.

De plutselige lysstripene skyldes små kosmiske partikler, vanligvis støv fra kometer, som kommer inn i jordatmosfæren med enorm fart, noe som komprimerer og derfor varmer opp luften foran himmelpartiklene. Både partiklene og luften gløder, og det er dette vi ser som meteorer.

Meteorsvermer kalles opp etter det stjernebildet meteorene synes å stråle ut fra – svermens såkalte radiant. Man trenger likevel ikke å stirre i retning radianten – lysstripene kan sees over stort sett hele himmelen.

Geminidene dukket første gang opp i 1862, mens 3200 Phaethon, steinen på 5 kilometer i diameter som er kilden til svermen, ble oppdaget først i 1983.