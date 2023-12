– I tett samarbeid med sterke, norske leverandører kan vi tilby Forsvaret effektive og bærekraftige vedlikeholdstjenester for å styrke Forsvarets operative evne og beredskap, og samtidig gi støtte til allierte styrker, sier konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen i en pressemelding.

Kontrakten mellom Forsvarsmateriell og Kongsberg Naval Services er ventet å bli signert senere i desember 2023. Kongsberg får da ansvaret for driftsstøtte, vedlikehold og levetidsforlengende tjenester på Norges fregatter.

Avtalen har en totalverdi opptil 17 milliarder kroner for tjenester levert ut levetiden – antatt fram til 2040.

– Maritim industri, forsvarsteknologi og digitalisering er Kongsbergs grunnpilarer. I denne rammeavtalen med Forsvaret forenes disse for å optimalisere driften og øke teknisk tilgjengelighet for de norske fregattene ut levetiden, samtidig som det legges til rette for forutsigbare drift- og vedlikeholdskostnader, sier Håøy.