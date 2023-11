– Den digitale utviklingen gir nye muligheter på mange områder, men også nye utfordringer som vi ikke helt kan se konsekvensene av akkurat nå. Jeg er opptatt av å lytte til barna og foreldrene på dette feltet, og tar utfordringene og bekymringene som undersøkelsen løfter på alvor, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) i en pressemelding.

Undersøkelsen viser at halvparten av foreldrene som deltok, har bekymringer knyttet til barnet sitt sin nettbruk. Av de foreldrene som svarer at de er bekymret, så sier 81 prosent at de er bekymret for «mobbing» og «kontakt med andre med vonde hensikter».

Sju av ti foreldre sier at de snakker med barna sine om hva barna opplever på digitale flater. Likevel svarer 57 prosent av barna at de sjeldent snakker med foreldrene sine om hva de gjør på nett.

– Gapet mellom hva foreldre og barn svarer på spørsmål «om de snakker sammen om hva barna opplever på nett», er et tankekors. Det er viktig at foreldre er nysgjerrige og snakker med barna om hva de opplever på nettet. For barn kan en opplevelse i et dataspill være vel så viktig som en opplevelse på fotballbanen, sier Toppe.

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal se på konsekvensene av barn og unge sin skjermbruk. Utvalget skal gi regjeringen et bedre kunnskapsgrunnlag for videre utvikling av politikk og tiltak.