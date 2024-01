Væromslaget denne helga førte til krevende forhold for bilistene. For rv. 15 over Strynefjellet advarte Vegtrafikksentralen Vest bilistene om at fjellovergangen i verste fall kunne bli stengt.

– Det er sterk vind og nedbør i fjellet. Dette medfører redusert sikt og fare for kolonnekjøring eller stengt veg. Sjekk vær- og trafikkmeldinger på 175.no før avreise, meldte Vegtrafikksentralen vest søndag morgen.