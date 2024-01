Også Alaska Airlines har funnet «løse deler»

Alaska Airlines har funnet «løse deler» på noen av sine 737 Max 9-fly, ifølge AFP og Reuters. Fra før er det kjent at United Airlines har avdekket det samme.

Et Boeing-fly av denne typen fra Alaska Airlines måtte nylig nødlande etter at en del av skroget falt av under en flyging fredag. Panelet løsnet og etterlot et gapende hull kort tid etter avgang fra Portland i delstaten Oregon i USA. Flyet returnerte og nødlandet, og verken passasjerer eller besetningsmedlemmer kom til skade i den dramatiske hendelsen.

Folkevalgt: Ukraina innfører ikke kvinnelig verneplikt

Forslaget om verneplikt for kvinner blir ikke vedtatt i Ukraina, opplyser et medlem av nasjonalforsamlingen. Lovforslaget skal stemmes over i nasjonalforsamlingens komité for nasjonal sikkerhet, forsvar og etterretning senere i dag. Men allerede sent i går kveld uttalte Jehor Tsjernev, nestleder i komiteen, seg til den nasjonale kringkasteren.

– Jeg kan definitivt si at ikke kommer til å bli loddtrekning for verneplikt og ikke mobilisering av kvinner, sier Tsjernev.

Bensinprisen femdobles på Cuba

1. februar øker cubanske myndigheter prisen på 94-oktan bensin fra 30 til 156 pesos per liter. Den nye prisen, som ble kjent i natt norsk tid, tilsvarer rundt 67 norske kroner.

Prisøkningen – som utgjør en femdobling – er nødvendig for å sikre forsyninger av bensin, opplyser Vladimir Regueiro, finans- og prisminister i det kommuniststyrte landet. Også for andre typer bensin samt diesel økes prisene.

Minst 20 skadd i gasseksplosjon i Texas

En gasseksplosjon har rammet et historisk hotell i sentrum av Fort Worth i den amerikanske delstaten Texas. Minst 20 personer er skadd, hvorav én kritisk.

Craig Trojacek, talsperson for det lokale brannvesenet, opplyser i natt norsk tid at etterforskerne er sikre på at eksplosjonen skyldtes "en eller annen form for gassekplosjon". Flere personer ble funnet innestengt i kjelleren på det 20-etasjer høye hotellet, ifølge brannvesenet. På en pressekonferanse opplyste myndighetene er fire personer alvorlig skadd, mens resten har blitt fraktet til sykehus med lettere skader.

Full overtenning i enebolig i Stavanger

Det var i natt full overtenning i en enebolig på Eiganes i Stavanger. Ingen personer ble skadd i hendelsen. Like før klokken 4.20 meldte brannvesenet om at nødetatene rykket ut til en brann i Stavanger. Ifølge politiet var det full overtenning i en enebolig. Alle de tre beboerne ble meldt å være ute av huset.

Politiet vurderte spredningsfaren fortløpende, men kort tid etter ble det besluttet å ikke evakuere nabohus. Klokken 5.30 ble det meldt at brannen var slukket.

Siktede etter drap erkjenner de faktiske forhold

Mannen som er drapssiktet etter drapet i Gudbrandsdalen, er avhørt av politiet. Ifølge forsvareren erkjenner mannen de faktiske forhold, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

Både den siktede og den avdøde var ansatte ved hotellet, og begge to er utenlandske statsborgere. Mannen ble i Østre Innlandet tingrett i går varetektsfengslet i fire uker.

Nedtur for Zuccarello og Minnesota Wild

Mats Zuccarello fikk ikke noe hyggelig gjensyn med sin gamle klubb da Minnesota Wild tok imot Dallas Stars i NHL-oppgjøret i natt norsk tid. Gjestene vant kampen 4-0.

Finske Roope Hintz satte inn kampens første mål og sendte gjestene fra Dallas opp i føringen. Scoringen kom 9.16 inn i første periode. Etter en målløs midtperiode raknet det fullstendig for nordmannens klubb i tredje og siste periode. Da fant gjestene fra Dallas fant veien til nettmaskene tre ganger og vant til slutt 4-0.