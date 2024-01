Høring om folkemord-anklager mot Israel

Den internasjonale domstolen (ICJ) har i dag og i morgen åpne høringer i saken der Israel anklages for folkemord på palestinere i Gazakrigen. Det er Sør-Afrika som har klaget Israel inn for FNs øverste juridiske organ.

Sluttprosedyrer i søksmålet mot Donald Trump

Det ventes at dommer Arthur Engoron kommer med en skriftlig kjennelse etter sluttprosedyrene i rettssaken om det sivile bedragerisøksmålet mot Donald Trump. Det er delstaten New York som har brakt USAs ekspresident, hans to eldste sønner og familiebedriften Trump Organization inn for retten.

Høyesterett behandler sak om nakenvisitasjoner

Staten er både i tingretten og lagmannsretten dømt for brudd på menneskerettighetene til tre innsatte i Bergen fengsel. Nå skal Høyesterett vurdere om rutinemessige kroppsvisitasjoner innebar en menneskerettskrenkelse. Saken skal avgjøres i storkammer med elleve dommere.

Verdenscupstafett i skiskyting

Herrene går 4 x 7,5 kilometer stafett i verdenscupen i skiskyting i Ruhpolding i Tyskland i dag. Det norske laget består av Sturla Holm Lægreid, Johannes Dale-Skjevdal, Tarjei Bø og Vetle Sjåstad Christiansen. Johannes Thingnes Bø står over på grunn av sykdom.