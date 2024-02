Opposisjonsavisa Novaja Gazeta skriver at medisinsk personale har fortalt dem om skrammene på den døde da han ble brakt inn på sykehuset.

– Slike skader, slik de beskrives av dem som så dem, synes å komme fra anfall, sier en anonym paramedic til Novaja Gazeta.

– Personen får kramper, og skrammene oppstår når man forsøker å holde ham fast. Det var også skrammer på brystet hans, og det er fra da de prøvde gjenopplivning, trolig etter hjertestans, sa personen.

Men ingen sier hvorfor han fikk hjerteinfarkt, sier avisas kilde.

Døde under spasertur

Navalnyj døde ifølge russiske myndigheter på en spasertur fredag, og liket ble først fraktet til byen Labytnangi, 36 kilometer fra straffekolonien der han sonet sin dom. Siden ble det overført til distriktssykehuset i regionshovedstaden Salekhard, ifølge Novaja Gazeta.

Avisas kilde sier at likene til dem som dør i fengsel, vanligvis blir tatt rett til obduksjonssenteret i Glazkova-gata, men at Navalnyjs lik av en eller annen grunn ble fraktet til sykehuset.

– De kjørte ham til likhuset, brakte ham inn og plasserte to politimenn foran døra. De kunne like gjerne ha satt opp et skilt som sa «Noe mystisk foregår her», sa kilden og la til at alle var nysgjerrige på hva som foregikk, og lurte på om de prøvde å skjule noe alvorlig.

Moren forsøker å få utlevert liket

Så spredte det seg et rykte om at det var Navalnyj, og at de lokale legene ikke fikk lov å obdusere liket. Kilden sier at noen mener det var ordre fra Moskva om å vente på spesialister, mens andre sier at legene selv ikke ville fordi saken er politisk, og de risikerer å bli innblandet.

Navalnyjs advokat og hans mor Ljudmila har forsøkt å finne liket siden det ble meldt at han var død, sier talspersonen hans Kira Jarmysj. Moren har også forsøkt å få utlevert liket, foreløpig uten hell.

I straffekolonien fikk de beskjed om at liket var fraktet til Salekhard-sykehuset, men da de kom dit, fikk de først beskjed om at liket var der, og at det ble foretatt undersøkelser, og så at det ikke var der.

Søndag la også Navalnyjs kone, Julija Navalnaja ut et bilde av paret i sosiale medier, med teksten "jeg elsker deg".