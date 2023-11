Mannen ble dømt i Oslo tingrett i juli 2022. Etter en anke fra mannen, er han nå dømt i Borgarting lagmannsrett for de samme forholdene.

Økokrim mener virksomheten mannen drev, ikke hadde nok biler eller ansatte til å kunne utføre transportoppdragene den påtok seg.

Oppdragene ble tilsynelatende satt videre til underleverandører, men heller ikke disse hadde nok biler til å utføre oppdragene. Likevel ble oppdragene utført, men ikke av de oppgitte underleverandørene.

Lagmannsretten konkluderte, i likhet med tingretten, at personene som utførte arbeidet, jobbet svart, og videre at underleverandørene ikke var reelle virksomheter, men uttaksledd som ble brukt til hvitvasking av midler fra straffbare handlinger.

Den dømte mannen betalte cirka seks millioner kroner til underleverandørene via fiktive fakturaer. Samtidig jobbet han også svart som budbilsjåfør i sitt eget selskap og mottok i overkant av 240.000 kroner i arbeidsavklaringspenger, ifølge dommen.

– Økonomisk utroskap, underslag og skattesvik, slik vi har sett i denne saken, er svært samfunnsskadelig og undergraver grunnlaget for næringsvirksomheter som ønsker å drive lovlig. Det fører videre til at det er vanskelig for sjåfører i denne bransjen å arbeide hvitt, sier politiadvokat Anne Line Grøstad i Økokrim.